08 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
Kaynak: DHA
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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı" denildi. Rawat'ın sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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