Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı" denildi. Rawat'ın sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.