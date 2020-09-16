Gana'da kamyonet ile iki otobüs çarpıştı: 14 ölü, 80 yaralı
Gana'nın Eastern bölgesinde Kyekyewre şehrinde kamyonet ile iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, en az 80 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kyekyewre şehrinde Accra-Kumasi kara yolunda seyreden bir kamyonetin lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyonetin iki otobüsle çarpıştığı kazada 14 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, en az 80 kişinin yaralandığını, aralarında durumu ağır olanların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
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