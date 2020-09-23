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23 Eylül 2020 Çarşamba 00:01:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 00:01:00

Fransız mahkemesinden mültecilere gıda dağıtımı yasağına onay

Kaynak: AA

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Fransız mahkemesi sivil toplum kuruluşlarının Calais kentindeki mültecilere gıda dağıtımı yasağına yönelik itirazını reddetti.

Fransa’nın kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinde mahkeme, sivil toplum kuruluşlarının Calais kentindeki mültecilere gıda dağıtımı yasağına yönelik itirazını reddetti.

Bölgede faaliyet gösteren 13 sivil toplum kuruluşu ve dernek, bölgenin merkezi Lille’deki idari mahkemeye yaptıkları başvuruda, eylül ayının sonuna kadar kent merkezindeki 20 sokak, rıhtım ve meydanda devletin yetkilendirmediği herhangi bir dağıtımı yasaklayan kararın, onurlu yaşam, dayanışma ve başkalarına yardım etme haklarına aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme, Pas-de-Calais il yönetiminin geçen hafta çıkardığı "Calais kent merkezindeki mültecilere gıda ve içecek dağıtımını yasaklayan" kararını geri çekmesi talebini kabul etmedi.

Kentteki mültecilerin yaşam koşullarının, Pas-de-Calais yönetimince alınan önlemin acilen geri çekilmesini gerektirecek kadar kötü olmadığı belirtilen mahkeme kararında, sivil toplum kuruluşlarının savlarının yeterince güçlü olmadığı, durumun o kadar da kötü olmadığı ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşlarının avukatlarının mahkemenin kararını temyize götürmesi bekleniyor.

Pas-de-Calais yönetimi, mültecilere yiyecek ve içecek dağıtılmasını, huzursuzluğa neden olduğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilişkili sağlık riskleri içerdiği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Belçika-Fransa sınırında bulunan Calais kentinde, Manş Denizi’ni aşarak İngiltere’ye geçmeye çalışan çok sayıda mülteci bulunuyor.

Calais'de bulunan ve "Vahşi Orman" olarak adlandırılan mülteci kampı Fransız polisi tarafından 2016’da yıkılmıştı.

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