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16 Temmuz 2020 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 08:22:00

Fransız arkeologlar Suriye'nin doğusunda gizli kazı çalışması yapıyor: Teröristler korumalık yaparak eşlik ediyor

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Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Fransız arkeologlar, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde gizlice yürüttükleri kazı çalışmalarında çıkardıkları kalıntılara veya tarihi eserlere el koyuyor.

Fransızlar, Suriye’de terör örgütü işgalindeki bölgelerde tarihi eser kaçakçılığı yapıyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransız arkeologlar, Deyrizor ilinin kuzeydoğusundaki Doğu Garibe beldesi yakınlarında yer alan ve Şeyh Hamad Tepesi olarak bilinen Antik Dur Katlimnu kentinde gizli kazı çalışmaları yürütüyor.

Yılbaşından itibaren başlayan kazı çalışmalarında halihazırda en az 10 Fransız arkeolog ve uzman yer alıyor. Çalışmalar genel olarak gizli ve gece saatlerinde YPG/PKK’lı teröristlerin himayesinde gerçekleşiyor. Kaynaklar, Fransızların antik kentten çıkardıkları kalıntılara veya tarihi eserlere el koyarak Fransız ve ABD askerlerinin varlık gösterdiği Ömer petrol sahasına taşıdıklarını ifade ediyor. YPG/PKK’lı teröristler ise sivillerin antik kente yaklaşmasını yasaklayarak uyarılarına uymayanları alıkoymakla tehdit ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te geçen ay Mısır, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerden gelen kaçak antika eserleri sattığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ORASI ASUR KENTİYDİ

Deyrizor il merkezinden 70 kilometre uzaklıkta yer alan Antik Kent, Asur İmparatorluğu döneminin en önemli şehirlerden birisi olma niteliğini taşıyor. İç savaş boyunca DEAŞ ve YPG/PKK’lı teröristlerce defalarca tahrip edilen antik kentte 1978-2010 yıllarında Alman arkeologlar tarafından kazı çalışmaları yürütülmüştü. Fransa ordusu, Suriye’de PKK işgalindeki bölgelerde ABD’nin imkanları ve himayesinde varlık gösterebiliyor. Halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada mevcut durumdaki mevcut durumdaki Fransız askerleri, konuşlandıkları noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanıyor. Suriye’deki PKK işgalindeki bölgelerde 200 civarında Fransız askeri bulunduğu sanılıyor.

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