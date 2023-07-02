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02 Temmuz 2023 Pazar 14:45:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 14:45:00

Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı

Kaynak: AA

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Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve devam eden sokak olayları, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı.

İsviçre basınındaki haberlere göre, Nael M. için düzenlenen protestolar dün gece İsviçre'nin Lozan kentine de sıçradı.

Fransa'daki gösterilere destek vermek için 100 gencin toplandığı Lozan'da çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 15 ila 24 yaşında olduğu kaydedildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre göstericiler, Flon Mahallesi ve Geneve Sokağı'ndaki mağazaların vitrin camlarını ve bir kitapevi zincirinin giriş kapısını kırdı.

Olaylara müdahale etmek için yaklaşık 50 belediye polisi görevlendirilirken, yüzü maskeli gençler polise kaldırım taşları ve bir molotofkokteyli fırlattı.

Soruşturma başlatılan olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan videolarda, polislerin sokakta bir grubu kovaladığı görüldü.

Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan ve Fransa geneline yayılan protestolar, 3. gününde Belçika'ya sıçramış ve ülkede 144 kişi gözaltına alınmıştı.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Etiketler : fransa polis şiddet protesto isviçre
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