MSB'den Engelliler Haftası paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Dünya Engelliler Haftası'nda tüm engelli kardeşlerimizin farkındayız ve engelleri birlikte aşmak için her zaman yanlarındayız." ifadelerine yer verildi.

Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur! Dünya Engelliler Haftası'nda tüm engelli kardeşlerimizin farkındayız ve engelleri birlikte aşmak için her zaman yanlarındayız. #MillîSavunmaBakanlığı#EngellilerHaftası pic.twitter.com/QNtjQHbwyg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2024