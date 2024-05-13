MSB'den Engelliler Haftası paylaşımı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Engelliler Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Dünya Engelliler Haftası'nda tüm engelli kardeşlerimizin farkındayız ve engelleri birlikte aşmak için her zaman yanlarındayız." ifadelerine yer verildi.
Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur! Dünya Engelliler Haftası'nda tüm engelli kardeşlerimizin farkındayız ve engelleri birlikte aşmak için her zaman yanlarındayız. #MillîSavunmaBakanlığı#EngellilerHaftası pic.twitter.com/QNtjQHbwyg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2024
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