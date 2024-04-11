Fransa'da yağlı tohum işleme tesisinde patlama
Kaynak: AA
Fransa'nın güneyindeki yağlı tohum işleme tesisinde patlama meydana geldi, 1 kişi ağır yaralandı.
Fransa'nın liman kenti Sete'de Saipol şirketine ait yağlı tohum işleme tesisinde dün yerel saatle 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Tesisten yoğun duman yükseldi, kısa süre sonra yangın çıktı.
Herault bölge valiliğinden yapılan açıklamada, 1 çalışanın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, yaklaşık 200 kişinin de tahliye edildiği belirtildi.
Tesisteki yangın 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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