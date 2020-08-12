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12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:48:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:49:00

Fransa Başbakanı Castex: Kontrolü zor olacak bir salgın riski altında kalacağız

Kaynak: İHA

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Fransa Başbakanı Jean Castex yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik yaptığı açıklamada, "Eğer toplu şekilde harekete geçmezsek daha sonra kontrolü zor olacak bir salgın riski altında kalacağız. İki haftadır sağlık durumunun ilerlemesi yanlış yönde" dedi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran eşliğinde Fransa'nın Montpellier kentinde bir devlet hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Hastanede açıklama yapan Başbakan Castex, "Eğer toplu şekilde harekete geçmezsek daha sonra kontrolü zor olacak bir salgın riski altında kalacağız. İki haftadır sağlık durumunun ilerlemesi yanlış yönde" ifadelerini kullandı.

Valilikler vesilesi ile maske zorunluluğunu ülkede genelleştirmek istediğini ifade eden Castex, özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu büyük kentlerde bu zorunluluğun yürürlüğe girmesi için çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Turizm bölgelerinde de test ve tedbirlerin arttırılacağını söyleyen Başbakan Castex, geçtiğimiz 29 Şubat'ta alınan bir kararla alınan 5 binden fazla kişinin toplanmasına yönelik yasağının 30 Ekim'e kadar uzattığını açıkladı.

Fransa'da son 24 saatte bin 397 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 226 bin 820'ye yükseldi. Ülkede son bir haftada vaka sayısının yüzde 34.5 arttığı kaydedildi. Ülke genelinde son 24 saatte hastanelerde 14 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı toplam ölü sayısı da 30 bin 354'e ulaştı.

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