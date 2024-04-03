VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabaktepe'den seçim itirazlarına ilişkin ilk açıklama: Şimdi; söz seçim kurullarında
Gaziantep Valiliği kentte iki çocuğun evlendirildiği iddialarını yalanladı
Filistin, BM'ye tam üyelik hakkı kazanmak için bir kez daha başvurdu
Van Valiliği 15 gün süre ile her türlü eylemi yasakladı
Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı
03 Nisan 2024 Çarşamba 00:15:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 00:15:00

Filistin, BM'ye tam üyelik hakkı kazanmak için bir kez daha başvurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Filistin'in BM'ye tam üyeliği konusunda yeni bir mektup gönderdi.

Filistin devletinin, sosyal medya platformu X'ten, başvuru mektubunun kopyasının da yer aldığı paylaşımında, "Bugün, Filistin devleti, Filistin liderliğinin talimatı üzerine, Genel Sekreter'e (Antonio Guterres), üyelik başvurusunun yeniden değerlendirilmesini talep eden bir mektup gönderdi." denildi.

Guterres'e hitaben yazılan mektupta, Mansur'un, "23 Eylül 2011 tarihli S/2011/592 belgesinde yer alan Filistin devletinin BM'ye üyelik başvurusuna ilişkin olarak ve Filistin liderliğinin talimatları üzerine bu başvurunun, Güvenlik Konseyince nisanda yeniden değerlendirilmesini talep etmekten onur duyuyorum." ifadesine yer verildi.

Mansur, mektupta, söz konusu talebin mümkün olan en kısa sürede BM Güvenlik Konseyine iletilmesi ricasında bulundu.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Mansur, 26 Temmuz 2022'de Güvenlik Konseyinde, tam üyelik üzerine yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyinin 23 Aralık 2016'da kabul ettiği 2334 sayılı kararla, Filistin'in toprak bütünlüğünün BM tarafından tanındığını hatırlatmış ve bu doğrultuda tam üyelik statüsünün onaylanmasını istemişti.

Karar, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal ettiği Filistin topraklarında yerleşimler kurmasının yasa dışı olduğunu teyit etmiş ve İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmaya çağırmıştı.

FİLİSTİN'İN BM'DEKİ STATÜSÜ

BM üyesi olmayan Filistin'in, 193 üyeli kuruluşta "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü bulunuyor.

BM Genel Kurulu, 2012'de Filistin'in "gözlemci kuruluş" olan statüsünü "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne yükseltmişti.

Filistin'in BM'ye tam üye olabilmesi için önce BM Güvenlik Konseyinin onayı gerekiyor, daha sonra ise BM Genel Kurulu'nda oylamaya gidiliyor.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.

Etiketler : BM Daimi Gözlemci Riyad Mansur Filistin Üyelik
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık

'Yalı Çapkını' dizisinde beklenmedik ayrılık
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX