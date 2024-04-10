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Fas'ta binlerce mahkumun cezası kaldırıldı
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10 Nisan 2024 Çarşamba 13:23:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 13:23:00

Fas'ta binlerce mahkumun cezası kaldırıldı

Kaynak: AA

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Fas'ta Ramazan Bayramı münasebetiyle 2 bini aşkın mahkum affedildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden hüküm giymiş 18 kişi dahil 2 bin 97 mahkum hakkında af kararı çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 2 bin 97 mahkumun affedilmesine karar verdi." denildi.

Açıklamada, aşırıcılık ve terörizm davalarından hükümlü olan 18 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.

Fas'ta kral, anayasanın 58. maddesi uyarınca milli veya dini günlerde çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.

Etiketler : fas mahkum ramazan
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