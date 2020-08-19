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19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:18:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:18:00

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kaynak: AA

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Katil İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altında olan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 98 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Öte yandan İsrail polisi, biri kadın 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa'da gözaltına aldı.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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