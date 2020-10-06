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06 Ekim 2020 Salı 10:52:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 11:19:00

Ermenistan ordusuna bir darbe daha! Albay Artur Galstyan öldürdü

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İnsanlık suçu işleyen Ermenistan'ın saldırılarına kayıtsız kalmayan Azerbaycan ordusu, dün yürütülen operasyonlar kapsamında işgalci Ermeni kuvvetlerinden Albay Artur Galstyan öldürdü.

Azerbaycan ordusunun, 27 Eylül'de işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat, Azerbaycan'ın leyhine devam ediyor.

Ermenistan ordusu, cephede ağır kayıplar verirken, birçok kritik nokta işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da, yürüttüğü operasyonlar kapsamında, işgalci Ermeni kuvvetlerinden Albay Artur Galstyan'ı başarıyla etkisiz hale getirildi.

Ermeni Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı Vahe Enfiajyan, Facebook hesabından albayın öldürüldüğünü doğruladı.

(star.com.tr)

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