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15 Ekim 2020 Perşembe 07:47:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 07:47:00

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 96 bin 881

Kaynak: DHA

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 96 bin 881, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 746 bin 500'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 29 milyon 126 bin 746'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 150 bin 43 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 221 bin 843’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 141 bin 498 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 151 bin 779’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 931 bin 967’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 24 bin 921 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 930 bin 159’a ulaşırken can kaybı ise 28 bin 306 olarak açıklandı. Peru’da toplam vaka sayısı 856 bin 951 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 512 olduğu rapor edildi.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 937 bin 311, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 413 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 779 bin 63’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 37’ye yükseldiği aktarıldı.

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