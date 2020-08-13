  • BIST
    1100.26
  • Dolar
    7,3373
  • Euro
    8,6654
  • Altın
    460,8320
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump Netanyahu'yu tebrik etti
Pentagon'dan Doğu Akdeniz açıklaması: ABD, tansiyonun düştüğünü görmek istiyor
Tayland'da askeri uçak burun üstü acil iniş yaptı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Aşı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı
Türkiye'den İsrail-BAE anlaşmasına tepki: İhanet edenlerin hüsranını tarih yazacak
Filistin BAE-İsrail anlaşmasına tepki için Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti
Çorum'un Bayat ilçesinde 5 kişi feci şekilde can vermişti! Nedeni belli oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupalı mevkidaşlarına 'Doğu Akdeniz' mektubu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Libya konusunda Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak
İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 669 yeni vaka tespit edildi
Libya'da Hafter milisleri, Kaddafi yanlısı 6 kişiyi alıkoydu
Edirne'de korkutan görüntü
Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu paylaştı
DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok
MKE Ankaragücü'nde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
MSB'den 'Oruç Reis' paylaşımı: İlk günkü kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz
Netanyahu, ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı
Başkan Erdoğan: İstiklal harbinde kadınların rolü neyse 15 Temmuz'da da kadınların rolü aynıdır
Erbaş'tan 'kan bağışı' çağrısı: Nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz
Fetih Hareketi: BAE'nin Filistin davasına karşı görevlerinden vazgeçmesi demek
ABD, Konfüçyüs Enstitüsü ABD Merkezini 'Çin'in yabancı misyonu' olarak tanımladı
İzmir'de tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
13 Ağustos 2020 Perşembe 23:24:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 23:24:00

DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Aşı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, aşı başta olmak üzere Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak araçlar için dünyanın en az 100 milyar dolar harcaması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacak araçlar için dünyanın en az 100 milyar dolar harcaması gerektiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyanın halihazırda salgının kısa vadeli sonuçlarıyla uğraşmak için trilyonlarca dolar harcadığını ifade etti.

Sadece G20 ülkelerinin salgınla mücadele için 10 trilyon doları seferber ettiğini belirten Ghebreyesus, "IMF, salgının küresel ekonomiye ayda 375 milyar dolara mal olacağını ve küresel ekonomide 2 yılda 12 trilyon doların üzerinde kümülatif bir kayıp olacağını tahmin ediyor." dedi.

Geliştirilmiş olası aşılar başta olmak üzere salgınla mücadelede kullanılacak araçlar için dünyanın en az 100 milyar dolar harcaması gerektiğini tahmin ettiklerini söyleyen Ghebreyesus, öncelikle DSÖ'nün "ACT-Accelerator" programı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, Kovid-19 ile mücadelede etkili bir aşının bulunması için farklı tiplerde çok sayıda aşı adayına ihtiyaç olduğunu, başarılı bir aşı bulunduğunda da talebin arzdan fazla olacağını dile getirdi.

ÇİN'İN İDDİASINA NET YANIT

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da Çin'in Brezilya'dan ithal ettiği gıda paketlerinde Kovid-19 tespit edildiği iddiasıyla ilgili soruya karşılık şunları söyledi:

"İnsanların gıdalardan, gıda ambalajından, gıdanın işlenmesinden veya teslim edilmesinden endişeye kapılmasına gerek yok. Yiyecek veya besin zinciriyle bu virüsün bulaştığına dair hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla insanlar rahat ve güvende hissetmeli. "

EN ÇOK OKUNAN HABERLER