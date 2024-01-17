Çin'den, İran'ın Pakistan'daki hava saldırılarının ardından taraflara itidal çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, taraflara gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Sözcü Mao, "İki tarafa, itidalle hareket etme, gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınma ve bölgede barış ile istikrarı birlikte sağlama çağrısı yapıyoruz." dedi.

İran'ın Pakistan topraklarında düzenlediği hava saldırıları, Çin'in de parçası olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İran'ın Belucistan'ın Panjgur bölgesine düzenlediği saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği aktarılmıştı.

İslamabad yönetimi bugün İran'a tepki olarak Tahran'daki büyükelçisini geri çağırırken tüm üst düzey ziyaretleri iptal etmişti.