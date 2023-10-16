Bölgede savaş çanları! Limanlarını kaybeden Etiyopya'nın ''Kızıldeniz'' çıkışına Eritre'den sert tepki
Kaynak: AA
Eritre hükümeti, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 'Kızıldeniz'e erişim' hakkındaki ifadelerine tepki göstererek 'bu tür tartışmalara girmeyecekleri' açıklamasında bulundu.
Eritre hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bölgede denize erişim ve su ile ilgili çok sayıda ve haddinden fazla söylemin ortaya atıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Eritre hükümetinin her zaman olduğu gibi bu tür tartışmalara girmeyeceği" belirtilerek tüm ilgililerin bu tür söylemlerden dolayı tahrike kapılmaması gerektiği kaydedildi.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, son aylarda sık sık Etiyopya'nın komşularına bağımlılıktan kurtularak bir limana sahip olması gerektiğini belirterek "Neden bunu tartışmaktan korkuyoruz. Nil hakkında nasıl müzakere yürütüyorsak bunun için de yapabiliriz." açıklaması yapmıştı.
Daha önce de Eritre'den Etiyopya Hava Yolları hissesi karşılığında liman almaya çalışan Abiy Ahmed, yaptığı yorumlarla tartışmalara neden olmuştu.
1990'ların başında Eritre'nin ayrılmasıyla limanlarını da kaybeden Etiyopya, imparatorluk döneminde de denize erişim için çok sayıda savaş vermişti.
Halihazırda ülke, dış ticaretinin yüzde 90'ına yakınını komşu ülkelerdeki limanlar üzerinden yapıyor.
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