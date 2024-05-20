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20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:38:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:38:00

Çobanın bulduğu mağaraya akın

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çoban tarafından bulunup, turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nı yılda 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çoban tarafından bulunup, turizme kazandırılan Taşkuyu Mağarası'nı yılda 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Eshab-ı Kehf Mağarası'nın da hemen yakınlarında yer alan mağara, Tarsus Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından restore edildi. Birbirini bağlayan galerilerin yer aldığı mağarada; sarkıt, dikit, sütun duvar, örtü ve perde damla taşlar, aykırı oluşumlar ve mağara incilerinin örnekleri yer alıyor. Dokuya zarar vermeyecek şekilde yapılan merdivenler, yürüyüş ve seyir platformları ile özel aydınlatmalarıyla ilgi çeken mağara, yılda 200 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Etiketler : mersin turizm taşkuyu mağarası
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