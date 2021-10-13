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13 Ekim 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 07:30:00

BM'den Yunanistan'a uyarı: Geri itmeleriyle ilgili sağlam kanıtlar var

Kaynak: AA

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BM Sözcüsü Marta Hurtado, yasa dışı olmasına rağmen Yunanistan tarafından göçmenlerin Türk kara sularına itilmeleri konusunda sağlam kanıtlar aldıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, Yunanistan'ın son dönemde sığınmacıları Türkiye'ye "geri itme" gibi insan hakları ihlallerine ilişkin, "Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin biz de sağlam kanıtlar alıyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre, Sözcü Hurtado, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Libya'daki göçmen ve sığınmacıların durumundan son derece endişeli olduklarını belirtti.

Libyalı makamları, "keyfi olarak gözaltına alınan" sığınmacı ve göçmenleri serbest bırakmaya davet eden Hurtado, "(Libya'da) son günlerde, göçmenleri ve sığınmacıları hedef alan ağır güvenlik operasyonları ve baskınlarında gözle görülür bir artış var. Bunlar ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden oldu." şeklinde konuştu.

Hurtado, iddialara ilişkin Libyalı makamlara acil, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.

AA muhabirinin, başta Yunanistan'da olmak üzere Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki sığınmacıların geri itilmelerine ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin neden bir açıklama yapmadığı yönündeki sorusuna ise Hurtado, "Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin biz de sağlam kanıtlar alıyoruz." karşılığını verdi.

Hurtado, "Böyle bir şey olmamalı. Uluslararası sınırları geçmeye çalışan her bir kişinin, her bir göçmenin bireysel değerlendirilme hakkı var. Fiilen bu konu hakkında halihazırda AB ile görüşüyoruz. Bu konuda devredeyiz." dedi.

Son birkaç aydır Yunanistan'ın sığınmacıları "geri ittiğine dair" kanıtları teyit etmek için uğraştıklarını aktaran Hurtado, ayrıca AB'nin dış sınırlarındaki geri itmeleri durdurmak için neler yapması gerektiği konusunu da takip ettiklerini sözlerine ekledi.

GERİ İTMELER

AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, AB'nin dış sınırlarında şiddet kullanılarak geri itmelerin yer aldığı görüntüler ve raporların "çok endişe verici" olduğunu söylemişti.

Geri itmelerin yasa dışı olduğunu ve ulusal otoritelerin iddiaları soruşturmakla yükümlü bulunduğunu vurgulayan Jahnz, "Komisyon hem Avrupa Parlamentosu hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından sunulan kanıtları ve raporları baz alarak ciddi endişeler taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

AB Komisyonu içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Yunanistan'ı, yasa dışı geri itmelere dair haberleri araştırmaya çağırmıştı.

Yunanistan son dönemde Ege'de sığınmacı botlarını Türkiye'ye "geri itme", göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme geldi.

Birçok uluslararası medya kuruluşu, söz konusu ihlallerde AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yayımladı.

Etiketler : Birleşmiş Milletler AB Komisyonu Ylva Johansson YUNANİSTAN
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