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04 Aralık 2023 Pazartesi 18:33:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 18:33:00

BM, Andaman Denizi'nde yaklaşık 400 Arakanlı mültecinin kurtarılmayı beklediğini duyurdu

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Andaman Denizi'nde içinde yaklaşık 400 Arakanlı Müslüman mültecinin bulunduğu 2 teknenin kurtarılmayı beklediğini bildirdi.

BMMYK tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 400 Arakanlı mülteciyi taşıdığı tahmin edilen 2 teknenin erzakının tükendiği ve Andaman Denizi'nde akıntının etkisiyle sürüklendiği belirtildi.

Associated Press'e (AP) konuşan BMMYK Bangkok Bölge Sözcüsü Babar Baloch, "kurtarma çalışmalarına başlanmadığı takdirde teknedekilerin hepsinin ölebileceğinden endişe edildiğini" kaydederek, Bangladeş'ten yola çıktığı anlaşılan teknelerin yaklaşık 2 haftadır denizde olduğunun bildirildiğini aktardı.

Baloch, Aralık 2022'de 180 kişinin bulunduğu bir teknenin kaybolduğu olayı hatırlatarak, sürüklenen 2 tekneye yardım edilmemesi halinde dünyanın "benzer bir trajediye daha tanık olabileceğini" söyledi.

- Teknelerden birinin Tayland'ın batı kıyısından 320 kilometre uzakta olduğu bildirildi

AP'nin, 2 Aralık'ta ulaştığı Andaman Denizi'ndeki teknelerden birinin kaptanı Maan Nokim, teknede 180 ila 190 kişinin bulunduğunu, yiyecek ve sularının bittiğini ve teknenin motorunun hasar gördüğünü kaydetmişti.

Nokim, dün, teknenin Tayland'ın batı kıyısından 320 kilometre uzakta olduğunu aktarırken AP'nin, bugün temasa geçtiği bir Tayland donanma sözcüsü ise tekneler hakkında herhangi bir bilgi almadığını ifade etti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Etiketler : BM MÜLTECİ ARAKANLI MÜSLÜMANLAR
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