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06 Ocak 2021 Çarşamba 21:09:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 21:09:00

Biden'ın Adalet Bakanlığına temyiz mahkemesi hakimi Garland'ı getirmesi bekleniyor

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Merrick Garland, 2016'da ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday gösterildi ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da onay alamamıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Adalet Bakanlığına, federal temyiz mahkemesi hakimi Merrick Garland'ı getirmesi bekleniyor.

ABD medyasının Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Biden, Adalet Bakanlığına getireceği ismi belirledi.

Biden, Başkent Washington'da temyiz mahkemesi hakimi olan Merrick Garland'ı, Adalet Bakanlığı görevi için seçti.

Joe Biden'ın Garland'ı perşembe günü resmi olarak aday göstermesi bekleniyor.

Garland, 2016'da ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday gösterildi ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da onay alamamıştı.

Etiketler : abd Merrick Garland Joe Biden
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