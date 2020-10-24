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Başkan Erdoğan Macron'a tepki göstermişti, Fransa Türkiye büyükelçisini ülkeye çağırdı
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24 Ekim 2020 Cumartesi 21:36:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 21:39:00

Başkan Erdoğan Macron'a tepki göstermişti, Fransa Türkiye büyükelçisini ülkeye çağırdı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan bugünkü konuşmasında Fransız lider Macron'a dinimiz İslam'a yönelik söylemlerinden dolayı tepki göstermiş 'Macron'un İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir' diye sormuştu. Fransa da bu gelişmelerin ardından, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdı.

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığı bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Başkan Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum."

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