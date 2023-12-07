Azerbaycan'da deprem

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07 Aralık 2023 Perşembe 08:01:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 08:01:00

Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler : azerbaycan deprem hazar denizi bakü
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