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27 Şubat 2024 Salı 11:00:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 11:00:00

Atina'ya gönderme! "Maviliğin ardından gelir ansızın"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yunan askeri akademisyen ve Atina Üniversitesi Türk ve Modern Asya Çalışmaları Bölümü Profesörü Konstantinos Grivas'in “Türkiye korkunç cephaneliği ile Yunanistan'la topyekun ve uzun süreli bir savaşa hazırlanıyor” ifadelerinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yunan askeri akademisyen ve Atina Üniversitesi Türk ve Modern Asya Çalışmaları Bölümü Profesörü Konstantinos Grivas, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilgili bir açıklama yaptı. Grivas, "Türkiye korkunç cephaneliği ile Yunanistan'la topyekun ve uzun süreli bir savaşa hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bakanlık, Grivas'ı açıklamalarının ardından resmi sosyal medya hesabından SAT komandolarının fotoğrafını paylaşarak "Maviliğin ardından gelir ansızın" notunu düştü. Günün fotoğrafı olarak paylaşılan kare, sosyal medya kullanıcıları tarafından, Yunanistan'a göndermede olarak yorumlandı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türkiye yunanistan
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