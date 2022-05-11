Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile'nin (51), Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel gazeteci Ali es-Sumudi'nin de sırtından yaralandığı aktarılan açıklamada, durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise vurulmasının ardından kanlar içinde bir araca bindirilen gazeteci Akile'nin çelik yelek giydiği görülüyor.

İsrail ordusu inceleme başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

rdu güçlerinin, "Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör şüphelilerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü" aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kampa müdahalesi sırasında "onlarca silahlı Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açtığı ve askerlere doğru patlayıcı madde fırlattığı" ileri sürüldü.

İsrail askerlerinin de "silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve vurulanlar olduğu tespit edildiği" kaydedilen açıklamada, "Ordu olayı araştırıyor ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyor." ifadelerine yer verildi.

Saha gazetecilerindendi

Öte yandan Al Jazeera'nın sitesinde yer alan haberde de Şirin Ebu Akile'nin kanalın ilk nesil saha gazetecilerinden olduğu, İsrail'in, işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Haberde ayrıca, 1971 Kudüs doğumlu olan gazetecinin, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cenin kentine baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olay çıkmıştı.

Aljazeera: Meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz

Katar merkezli Aljazeera kanalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Deneyimli gazeteci Akile'nin, "kimliğini açıkça gösteren bir basın yeleği giydiği sırada doğrudan kendisini hedef alan gerçek mermilerle" öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olayın takipçisi olacağını vurgulayan Aljazeera, açıklamasına şöyle devam etti:

"Uluslararası toplumu, İsrail işgal güçlerini, Şirin Ebu Akile'yi kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü için kınamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz.

Ne kadar suçlarını örtbas etmeye ve adaletten kaçmaya çalışsalar da hukuki yollardan hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz."

Olayda yaralanan gazeteci: Kasıtlı olarak hedef alındık

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda ateş açması sonucu yaralanan Filistin merkezli Kudüs gazetesi muhabiri Ali es-Sumudi, olay sırasında Ebu Akile ve gazetecilerle birlikte olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kuruluşuna (UNRWA) bağlı okulların yakınında bulunduklarını ve gazetecilere özel kask ve yelek giydiklerini aktaran Sumudi, "İsrail güçleri doğrudan gazetecileri hedef aldı." dedi.

Sumudi, Ebu Akile'nin hayatını kaybettiğini ve kendisinin yaralandığını ifade ederek, "Gazetecilerin bulunduğu yer, İsrail askerlerinin açıkça gördüğü bir yerdi. Bulunduğumuz yerde silahlı biri ya da çatışma yoktu. Kasıtlı olarak hedef alındık." diye konuştu.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi, Aljazeera muhabirinin öldürülmesi hakkında "derin soruşturma" istedi

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Tom Nides, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aljazeera'nın Amerikalı ve Filistinli gazetecisi Şirin Ebu Akile'nin ölüm haberini almaktan çok üzgünüm. Cenin'de onun (Ebu Akile'nin) ölümü ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla ilgili detaylı bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin, aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu bildirildi.

Katar: İsrail'de devlet terörü işlendi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulu el-Hatır, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde yaşanan olay üzerine Twitter'dan paylaştığı kınama mesajında İsrail'e verilen koşulsuz desteğin durması gerektiğini belirtti.

Ebu Akile'nin Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktaran Hatır, "İsrail'de devlet terörü işlendiğini" ifade etti.

İsrail, Aljazeera'nın muhabirinin öldürülmesi hakkında "ortak soruşturma" teklif etti

İsrail Dışişleri Bakanlığından muhabirin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Aljazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin "üzücü ölümüne" ilişkin Filistinlilere "ortak tıbbi soruşturma teklif ettiklerini" belirtti.

Gazetecilerin "çatışma bölgelerinde korunması gerektiği ve gerçeği öğrenmek için herkesin sorumlu olduğunu" aktaran Lapid, "İsrail ordusunun terörle mücadele ve İsraillilerin öldürülmesini engellemek için gerekli her yerde operasyon yürüteceğini" kaydetti.

Lapid'in açıklamasında, Akile'nin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğüne dair herhangi bir detay yer almadı.

Bennett "Filistinlilerin sorumlu olmasının muhtemel göründüğünü" savundu

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Naftali Bennett'in, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na bu sabah düzenlediği baskında, gazeteci Ebu Akile'nin başından vurularak öldürülmesine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Bennett, "Topladığımız bilgilere göre, gazetecinin talihsiz ölümünden o sırada ayrım gözetmeksizin ateş açan silahlı Filistinlilerin sorumlu olması muhtemel görünüyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada Cenin'de çekildiği ileri sürülen bazı görüntülere işaret eden Bennett, "Cenin'deki Filistinliler, 'Bir askeri vurduk, yerde yatıyor' diye övünerek görüntüler kaydetti. Ancak hiçbir İsrail askeri yaralanmadı. Bu da gazeteciyi vuranın Filistinli teröristler olma olasılığını artırıyor." iddiasında bulundu.

İsrail'in "terörle mücadele operasyonlarını sürdüreceğine" işaret eden Bennett, şunları kaydetti:

"İsrail, gerçeğe ulaşmak için mevcut tüm belge ve bulgulara dayalı ortak bir patolojik analiz ve soruşturma yürütmek üzere Filistinlilere çağrı yaptı. Şimdiye kadar Filistinliler bu teklifi reddettiler.

İsrail ordu güçleri, ölümcül terör dalgasını sona erdirmek ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için terörle mücadele operasyonlarına devam edecek."