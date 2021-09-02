Tüm projeleri Türkiye ile yapmak istiyoruz

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02 Eylül 2021 Perşembe 10:32:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 10:32:00

Afganistan'dan yeni dönem sinyali: Tüm projeleri Türkiye'nin desteğiyle yapmak istiyoruz

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Afganistan Milli Kalkınma Şirketi Afganistan'da yeni dönemde kalkınma sürecini üstlenecek. Şirket başkanı Attaş, "Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma projelerini Afganistan'a taşımak istiyoruz. Afganlar ve Türkler çok iyi çalışabilir" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da yeni dönemde kalkınma sürecini Afganistan Milli Kalkınma Şirketi'nin Başkanı Abdurrahman Attaş yönetecek. "Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma projelerini Afganistan'a taşımak istiyoruz. Afganlar ve Türkler çok iyi çalışabilir" diyen Attaş, hedefledikleri 42 baraj projesini de Türkiye'nin desteği ile yapmak istediklerini söyledi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ABD'nin işgalinin son bulmasının ardından Afganistan'da yeni bir kalkınma süreci başlayacak. Kalkınma sürecini de Afganistan Milli Kalkınma Şirketi yönetecek. Afganistan'ın kalkınma sürecinin tamamının idaresi, dizaynı ve uygulaması bu şirkete bağlı ekipte olacak. Sulama kanalları, yol ve acil hizmetler projelerinin takibi de aynı ekiple yapılacak.

HEDEF 42 BARAJ PROJESİ

Bu dönemde 42 adet baraj dizayn ve uygulamasını Türkiye desteği ile yapmak isteyen şirketin yöneticisi ise direkt Cumhurbaşkanına bağlı bakan yetkisinde başkan olarak görev yapan Abdurrahman Attaş. Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini belirten Attaş, Yeni Şafak'a yeni dönem planlarını anlattı. Attaş özetle şunları söyledi:

DAHA GÜZEL YAPACAĞIZ

Şirketin sahip olduğu projeler, devletin kurumları tarafından veriliyor. Çok farklı projelerimiz var. Su barajları, tarımla ilgili planlar gibi. Şirketin tüm çalışmaları devam ediyor. Afganistan'ı daha güzel bir noktaya getirebileceğimize inanıyoruz. Çalışmalarımız devam ederse, dünyanın en güzel ülkelerinden biri haline gelebiliriz.

HER ANLAMDA DESTEK

Bu çalışmalarla, Afganistan'ı ekonomik, imar, turizm ve sağlık açısından geliştirebileceğimize inanıyoruz. Afganistan'ın kesinlikle sadakatle çalışacak partnerlere ihtiyacı var. Türkiye ve diğer ülkelerle Afganistan'ın kalkınması konusunda iş birliği yapabilelim istiyoruz. Şirketimizin Türkiye'de bir tane ofisi var. Türkiye'nin anlayışı ve bilgisini ofisimiz aracılığıyla ülkemize taşımak istiyoruz. Afganistan olarak tüm teknik bilgilerden istifade etmek istiyoruz. En iyi dostlarımızdan biri Türkiye'dir. Türkiye'nin Afganistan'a her anlamda destek olabileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma projelerini Afganistan'a taşımak istiyoruz. Yol, fabrika, taşıma, inşaat ve havaalanları başta olmak üzere birçok alanda çalışabiliriz.

BİLGİ ANLAMINDA İHTİYACIMIZ VAR

Şahsi görüşüm Afganistan'ın özellikle bilgi anlamında Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye, gerçekten gönülden Afganistan'ın imarı için çaba gösteriyor. Türkiye'nin Avrupa'ya yakın olması, Avrupa'nın Afganistan'a bakış açısını da düzeltecektir. Türkler bizimledir biz Türklerle. Tarih boyunca böyle olmuştur. Herkes yatırım yapabilir. Dini anlamda da bize yakınlar. Afganistan'daki Türk topluluklarının gelişimi konusunda da destek olabilirler. Türkiye bize dini ve fikri anlamda çok yakındır. Tarihte de bağlarımız vardır. Bundan dolayı Afganlar ve Türkler çok iyi çalışabilir. Türklerin en iyi ortaklarımız olmasını istiyoruz. Kötü günlerimizde el uzattıkları gibi bugün de bunu istiyoruz.

2 MİLYAR DOLAR BÜTÇESİ VAR

40 senedir faaliyet gösteren Milli Kalkınma Şirketi 10 resmi şirketten oluşuyor. Devletin resmi kurumu olan şirketin bünyesinde 4 adet inşaat ve yapı şirketi, yapı, yol, baraj ve sulama kanalları yapan şirketler bulunuyor. Çelik konstrüksiyon şirket, çimento şirketi ve kömür işletmelerinde oluşan şirketleri de var. Kendi bünyesinde 10 bin çalışanı olan şirket, yüz binin üzerinde firma ve taşeronla da çalışıyor. Şirketin uygulama bütçesi iki milyar dolar.

Etiketler : Afganistan Milli Kalkınma Şirketi AFGANİSTAN TALİBAN Türkiye Başkanı Abdurrahman Attaş
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