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15 Ekim 2023 Pazar 11:21:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 11:21:00

Afganistan'da art arda 6,3 ve 5,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Kaynak: AA

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Afganistan'da 7 Ekim'deki şiddetli depremlerin ardından Herat vilayeti 6,3 ve 5,4 büyüklüğündeki iki depremle yeniden sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünün Herat'ın kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Deprem, yerin yaklaşık 6,3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

USGS, ilk depremden yaklaşık 20 dakika sonra da Herat'ın 27 kilometre kuzeyinde 5,4 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde olan depremin ardından henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmedi.

YAKLAŞIK 2 BİN 500 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde 11 Ekim'de de 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını açıklamıştı.

Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Etiketler : afganistan deprem herat sarsıntı
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