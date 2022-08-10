Komşuyu Abdülhamid Han korkusu sardı

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10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:59:00

Abdülhamid Han dünyanın gündeminde! Yunan sözcü: Uyanık olmalıyız

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Türkiye'nin 4. sondaj gemisi ve dünyanın en büyük beşinci gemisi olan Abdülhamid Han göreve başladı. Başta Yunanistan olmak üzere çok sayıda ülkenin izlediği törende Başkan Erdoğan'ın, "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz" sözleri manşetlere taşınırken Yunanistan hükümet sözcüsünden 'Uyanık olmalıyız' açıklaması geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan 'Abdülhamid Han'ın ilk görev yerine uğurlandı. Başkan Erdoğan'ın, "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz" sözleri manşetlere taşınırken Atina yönetiminden, "Uyanık olmalıyız" uyarısı geldi

"Türkiye Doğu Akdeniz'de gaz arama faaliyetlerine yeniden başladı" ifadelerini kullanan Al Jazeera Başkan Erdoğan'ın "Akdeniz'de yürüttüğümüz araştırma ve sondaj çalışmaları egemen topraklarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya onay almamıza gerek yok" sözlerine yer verdi.

Reuters'ta yer alan haberde ise, Abdülhamid Han'ın göreve başladı. Haberde, Antalya'daki Gazipaşa bölgesinden 55 kilometre açıkta hizmet vereceği belirtilirken Yunanistan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou'nun açıklamalarına da yer verildi.

UYANIK OLMALIYIZ

Yunan basını Abdülhamid Han'ın rotası üzerine çeşitli iddialar atmış ve Atina'nın alarma geçtiğini belirtmişti. Oikonomou ise, "Uyanık olmalıyız... Bölgemizde istikrarı sağlamak ve uluslararası hukuku ve kendi egemenlik haklarımızı tam olarak savunmak için her zaman yapmamız gerekeni yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

SKANDAL İLFADELER

Deutsche Welle ise Abdülhamid Han gemisinin göreve başlaması haberini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden gördü.

Haberde, "Türkiye'yi, kendi alanlarında yasa dışı gaz yatakları aramakla suçladılar." ifadesi kullanıldı.

Ankara'nın bölgedeki gaz arama faaliyetlerinin, Yunanistan ve Rum kesimine ait bölgede yapıldığı şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldı.

Yunan Kathimerini'de yer alan haberde ise, Abdülhamid Han'ın, 7 Ekim'e kadar bu bölgede faaliyet yürüteceği belirtildi.

Abdülhamid Han'ın böz sonraki adımı için ise bir iddiada bulundu. "Bir sonraki adım, TPAO'nun operasyonu genişletmeye veya başkalarıyla devam etmeye karar vermesi olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Kanuni Yavuz
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