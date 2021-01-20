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20 Ocak 2021 Çarşamba 00:50:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 00:50:00

AB'den Türkiye'ye ılımlı mesaj: Dinamikleri değiştirebiliriz

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Bürüksel'de yapacağı görüşmede dinamikleri değiştirebileceklerini söyledi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Türkiye ilişkileri açısından ortamın geçen yazdan iyi olduğunu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapacağı görüşmede dinamikleri değiştirebileceklerini söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda "ortak dışişleri ve savunma politikası" konulu oturumda milletvekillerine bilgi verdi.

Çavuşoğlu ile 21 Ocak'ta görüşecek olan Borrell, "Uzun bir toplantı yapacağız. Daha iyi bir anlayış bulmaya çalışacağız." dedi.

AB liderlerinin 10 Aralık'taki zirve toplantısında Türkiye ile daha iyi komşuluk için açık bir sinyal verdiğini vurgulayan Borrell, "Bunun için iki tarafın da çabası gerekiyor." ifadesini kullandı.

Borrell, Türkiye-AB ilişkileri ve Çavuşoğlu ile yapacağı toplantı hakkında şunları dile getirdi:

"Şu andaki ortam geçen yazdan daha iyi. Çavuşoğlu ile görüşmemin, ağustosta Malta'da yaptığımız bir saat sürmeyen toplantıdan daha uzun sürmesini ümit ediyorum. Dinamikleri değiştirebilecek miyiz, buna bakacağız. Ben değiştirebileceğimizden eminim."

Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerindeki Brüksel ziyaretinde Borrell'in yanı sıra AB Konseyi ve AB Komisyonu yetkilileriyle görüşecek. Çavuşoğlu ayrıca Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

Etiketler : avrupa türkiye avrupa birliği güvenlik politikası
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