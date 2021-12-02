ABD'de gündem yine ırkçılık!

ABD'de Müslüman Milletvekili İlhan Omar'a yönelik tehditler gündemde.

Cumhuriyetçi Partili Lauren Boebert tarafından kendisine terörist yakıştırması yapılan Omar, tehdit ve hakaretler içeren ses kaydı aldığını iddia etti.

ABD'DE GÜNDEM YİNE IRKÇILIK

ABD'nin gündemine oturan olayın ardından Omar ve Boebert telefonda görüştü.

Omar, görüşmede kendisinden tam olarak özür dilenmediğini ve görüşmenin ardından kendisine ölüm tehdidinin yer aldığı bir ses kaydı gönderildiğini öne sürdü, kaydı basın mensuplarıyla paylaştı.

OMAR'A DESTEK GECİKMEDİ

Basın toplantısının ardından Demokrat Partili Milletvekili Ocasio Cortez'den Omar'a destek geldi.

Cortez, Cumhuriyetçi Parti lider kadrosunu bu tehditlere sessiz kalmakla suçladı, parti içerisinde ırkçı söylemleri benimseyen Ku Klux Klan benzeri bir yapı olduğunu iddia etti.