ABD'de gündem yine ırkçılık!

ABD'de Omar'a 'ölüm tehdidi ve hakaret' içerikli ses kaydı
Kaynak: TRT Haber
ABD'de Cumhuriyetçi Milletvekili Lauren Boebert, Demokrat Partili Müslüman Milletvekili Omar'a 'terörist' imasında bulundu. Omar, daha sonra 'tehdit ve hakaretler' içeren bir ses kaydı aldığını iddia etti.
ABD'de Müslüman Milletvekili İlhan Omar'a yönelik tehditler gündemde.
Cumhuriyetçi Partili Lauren Boebert tarafından kendisine terörist yakıştırması yapılan Omar, tehdit ve hakaretler içeren ses kaydı aldığını iddia etti.
ABD'DE GÜNDEM YİNE IRKÇILIK
ABD'nin gündemine oturan olayın ardından Omar ve Boebert telefonda görüştü.
Omar, görüşmede kendisinden tam olarak özür dilenmediğini ve görüşmenin ardından kendisine ölüm tehdidinin yer aldığı bir ses kaydı gönderildiğini öne sürdü, kaydı basın mensuplarıyla paylaştı.
OMAR'A DESTEK GECİKMEDİ
Basın toplantısının ardından Demokrat Partili Milletvekili Ocasio Cortez'den Omar'a destek geldi.
Cortez, Cumhuriyetçi Parti lider kadrosunu bu tehditlere sessiz kalmakla suçladı, parti içerisinde ırkçı söylemleri benimseyen Ku Klux Klan benzeri bir yapı olduğunu iddia etti.
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