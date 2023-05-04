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04 Mayıs 2023 Perşembe 22:38:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 22:38:00

ABD'de Kongre baskını davasında 'Proud Boys' üyesi 4 kişi suçlu bulundu

Kaynak: AA

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ABD Kongresine 6 Ocak 2021'de yapılan saldırıda yer alan "Proud Boys" adlı grubun 4 üyesi, federal jüri tarafından, "kışkırtıcı komplo kurmak"tan suçlu bulundu.

Washington'daki mahkemenin jüri üyeleri, Kongre baskınındaki rolleri dolayısıyla, Proud Boys'un lideri Henry Enrique Tarrio ile Ethan Nordean, Joseph Biggs ve Zachary Rehl isimli üyeleri "kışkırtıcı komplo kurmak"la suçlarken, diğer üye Dominic Pezzola hakkında kararsız kaldı.

Yaklaşık dört ay süren mahkemenin son duruşmasında Proud Boys üyelerinin, Kongre binasını basan kalabalığı şiddete teşvik etmede belirleyici rol oynadıklarına hükmedildi.

Sanıklar hakkındaki suçlamalar arasında "devlet malına zarar vermek, bir iç karışıklık sırasında kolluk kuvvetlerinin görevini yapmasını engellemek, resmi bir kovuşturmayı engellemek ve bir memurun görevlerini yerine getirmesine engel olmak" gösterildi.

Dört üyenin suçları nedeniyle 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği davada, mahkemenin yargıcı, jürinin hakkında karar veremediği beşinci üye Pezzola için müzakerelerin devam etmesini istedi.

Federal savcılar, Proud Boys grubunun eski üst düzey lideri Henry Enrique Tarrio ve 4 üyesi hakkında "ABD Başkanı Joe Biden'in 2020 seçim zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını engellemek için başkent Washington'da koordineli bir saldırıda kışkırtıcı komplo kurmak" suçlamasıyla 7 Haziran 2022'de dava açmıştı.

Aşırı sağcı grup Proud Boys'un iki numarası Jeremy Bertino 7 Ekim 2022'de yapılan duruşmada, haklarında açılan "kışkırtıcı komplo" davasında suçlamaları kabul eden ilk grup üyesi olmuştu.

Etiketler : Washington ABD Proud Boys
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