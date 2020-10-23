  • BIST
    1196.4
  • Dolar
    7,9696
  • Euro
    9,4445
  • Altın
    488,9910
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'ten operasyon! PKK'lı Ferhat Tekiner Türkiye'ye getirildi
BM duyurdu: Anlaşma sağlandı
Türkiye'nin bölge siyasetindeki rolünü güçlendiriyor
Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
Binlerce kişiye müjde: Ödemeler bugün yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklamalar: Tabletler dağıtılıyor!
Afganistan'da askeri karakola saldırı: 20 ölü
Taksiciden şoke eden tehdit: Gebertirim seni
Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı
15 kişiyle baskın yapan Rus otel sahibi, el ve ayaklarını bağladığı kiracısını dövdü
İstanbul'da PKK'ya operasyon! Gözaltılar var
. Türkiye için önemli gelişme: Son 10 yılın rekorunu kırdık
Bakan Soylu: Şırnak'ta ikna yoluyla 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Rusya'nın ardından bu kez ABD devreye girdi!
Avusturyalı tarihçiden Türkiye'ye övgü dolu sözler
İran'dan tehlikeli İdlib hamlesi: Cephe hattına takviye
Avrupa ülkesinde Azerbaycan destekçilerine alçak saldırı
Hollanda'da "kuş gribi" paniği! Rusya veya Kazakistan'dan göçen kuşlar üzerinden geldi
Konya'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
İki tır çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti
Adana'da gece vakti EYP paniği
Milli sporcudan 24 yıl sonra kavuştuğu babasının ölümünde cinayet iddiası
HDP'li Beştaş'ın skandal 15 Temmuz benzetmesine AK Partili Özlem Zengin'den sert tepki
Kanada'da işgalci Ermenistan'a kötü haber!
23 Ekim 2020 Cuma 11:11:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 12:45:00

ABD'de Karabağ zirvesi: Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri Bakanı Washington'a gidiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet etti. İki ülkenin dışişleri bakanı bugün Pompeo ile bir araya gelecek.

Eylül ayından bu yana Dağlık-Karabağ'da devam eden Azerbaycan- Ermenistan çatışmaların sonlandırılması için Rusya'nın ardından bu kez ABD devreye girdi. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bugün ABD'nin başkenti Washington'da olacak. İki dışişleri bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo le ayrı ayrı görüşmeler yürütecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER