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22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:00:00

ABD: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi konusunda hızlı hareket edeceğiz

Kaynak: AA

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi süreciyle ilgili Ukraynalı pilotların eğitilmesine başlanması için mümkün olduğunca hızlı hareket edeceklerini söyledi ancak net bir tarih vermedi.

Sullivan, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Ukrayna'daki savaşın gidişatından oldukça mutsuz olduğu için ayaklandığını savunan Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da başarılı olsaydı Prigojin'in böyle bir kalkışmaya girişmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, Wagner grubunun halihazırda Ukrayna'da savaşmadığını belirterek, bazı unsurlarının Belarus'ta, diğerlerinin farklı yerlerde olduğunu söyledi.

Ukrayna'da etkin olan Wagner'in artık burada bulunmamasının Rusya'ya maliyeti olabileceğini dile getiren Sullivan, diğer yandan gelecek aylarda neler olacağını tahmin etmenin oldukça zor olduğunu ifade etti.

UKRAYNA'YA F-16 EĞİTİMİ

Sullivan, Ukrayna'nın F-16 savaş uçaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyacakları yetenekleri kazanmasına yardımcı olmak için çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda mümkün olduğu kadar hızlı hareket edeceklerini belirten Sullivan, Ukraynalı pilotların eğitilmesi konusunda müttefiklerle çalışma sürecinde olduklarını ve teknik meselelerin halledilmeye çalışıldığını bildirdi.

Sullivan, Ukraynalı pilotların eğitimine başlanacağı tarihi net olarak söyleyemeyeceğini ancak bunun aylar değil haftalar alacağı bilgisini verdi.

Karadan karaya atılan ATACMS füzeleriyle ilgili ise Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy'nin bu konuda görüştüklerini aktardı.

Sullivan, Ukrayna'ya ATACMS füzeleri verme kararının Başkan Biden'da olduğunu ifade etti.

"ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI HAKKINDA BİLGİMİZ YOK"

Sullivan, uzun süredir görünmeyen Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın akıbetiyle ilgili bir soruya, bu konuda bir bilgileri olmadığı yanıtını verdi.

Danışman Sullivan, şunları kaydetti:

"Tek bildiğimiz, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın Endonezya'daki son ASEAN konferansında (Çinli) Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi planlarken (Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü) Vang Yi ile görüştüğü. Çünkü Yi, Dışişleri Bakanı yerine (bu zirveye) geldi. Bu hususta başka bir bilgimiz yok."

Etiketler : abd çin rusya ukrayna f16
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