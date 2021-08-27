Pilotlar itiraf etti! Sivilleri böyle katletmişler

ABD pilotlar itiraf etti! Sivilleri böyle katletmişler

ABD, 20 yıllık Afganistan işgalini son erdirerek dünya kamuoyunun gündemini sarsan görüntülerle ülkeden ayrılırken, İHA pilotlarının sızdırdığı görüntüler, ülkede yapılan katliamı gözler önüne serdi.

Askeri haber kuruluşu Connecting Vets tarafından Salı günü başlatılan haber dosyasının bir parçası olarak yayınlanan görüntüler, birbirini takip eden ABD yönetimlerinin ve savunma stratejistlerinin Afganistan'da angajman kurallarını nasıl gevşettiği, hatta keyfi katliamlara nasıl imza attığını yeniden belgeliyor.

'SİVİLLERİ ÖLDÜRMEK İÇİN ÖLDÜRÜYORLARDI'

Afganistan'daki ABD İHA'larını uçuran pilotların Connecting Vets'te yer alan ifadelerine göre durum, angajmanın gevşetilmesinin de ötesindeydi. Yani nedensiz yere, insanlar sadece 'öldürmek için de öldürülüyordu.'

Pilotlara göre, benzeri saldırılarda Pentagon'un kabul ettiğinden çok daha fazla sivilin öldü.

2019'da ülkenin Helmand eyaletinde 'Güney Batı Görev Gücü'nün bir parçası olarak Deniz Piyadeleri ile birlikte çalışan kimliği açıklanmayan bir pilot, işlediği cinayet nedeniyle travma geçirdiğini söyledi.

Pilot o günkü cinayeti ve ardından yaşananları şöyle anlattı:

'İki masum adamı öldürdük. Bir motosiklet üzerindeydiler ve şans eseri füze geldiğinde hedefimizle aynı kavşağa girdiler. Ancak hedef, patlamanın içinden geçip yoluna devam etti. Yoldan geçen birinin sivillerin cesetlerini bir kamyona yüklediğini ve onları hastaneye götürdüğünü izledim. Hepsi öldü...'

star.com.tr