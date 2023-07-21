ABD'den Rusya iddiası: ''Sahte bayrak'' operasyonuna girişebilirler

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21 Temmuz 2023 Cuma 07:48:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 07:48:00

ABD dünyayı uyardı: Rusya sivil gemileri vuracak, suçu Ukrayna'ya atacak

Kaynak: AA

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ABD, Rusya'nın Ukrayna limanlarının girişlerine ilave deniz mayınları döşediğini ve bu konuda Ukrayna'yı suçlayıp Karadeniz'deki sivil gemilere saldırı düzenleyebileceğini ileri sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, Rusya'nın Ukrayna limanlarına saldırdığını ve tarımsal altyapıya zarar verdiğini kaydederek, Moskova'nın saldırılarını Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik saldırıları da içerecek şekilde genişletebileceği uyarısında bulundu.

Koordinatör Kirby, şunları kaydetti:

"Elimizdeki bilgiler Rusya'nın Ukrayna limanlarının girişlerine ilave deniz mayınları döşediğini gösteriyor. Dün de Rusya'nın Ukrayna'ya ait olduğunu iddia ettikleri deniz mayınının tespit edilip patlatıldığına dair bir video yayınladığını gördük. Bunun Karadeniz'de sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırıyı meşrulaştırmak ve ardından 'sahte bayrak' operasyonu kapsamında Ukrayna'yı suçlamak için koordinasyon içinde yürütülen bir çaba olduğuna inanıyoruz."

Bu konudaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini belirten Kirby, diğer yandan Rusya'ya Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönme çağrılarını yineledi.

- MİSKET BOMBALARI UKRAYNA'NIN ELİNDE

Kirby, ABD tarafından verilen misket bombalarının Ukrayna'ya ulaştığını ve sahada konuşlandırıldığını teyit etti ancak detaylar için Ukraynalıların bilgi vermesinin doğru olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalıların misket bombalarını "uygun ve etkin" şekilde kullandığını söyleyen Kirby, bunun Rusya'nın savunma manevraları üzerinde etkisi olduğunu ifade etti.

Kirby, ayrıca, farklı kanallardan ulaştıkları Kuzey Kore'nin, sınırı geçen ABD'li askerle ilgili herhangi bir yanıt vermediğini kaydetti.

Etiketler : Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ABD Kirby Rusya
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