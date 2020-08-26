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26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:56:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:02:00

Pompeo'dan Trump'ın İsrail politikasına övgü: Dünyanın hemen hemen her noktasında cesur adımlar attı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Pompeo, Kudüs'ten çekilen bir video kaydı göndererek, ABD'nin İsrail politikasını ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında varılan anlaşmayı övdü. Pompeo, "Bu dönemde özgürlüklerimize dokunulmadı ve Başkan Trump, dünyanın hemen hemen her noktasında cesur adımlar attı." dedi.

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Cumhuriyetçi Parti Kurultayı, 2. gününde ana konuşmacı olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı ağırladı.

Pompeo'nun kurultay konuşmasının Kudüs'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında arkasına Kudüs manzarasını alarak çekilmesi dikkati çekti. Pompeo konuşmasında da ABD'nin İsrail politikasına vurgu yaptı.

Trump'ın vizyonunun "America First (Önce Amerika)" olduğunu vurgulayan Pompeo, "Bu dönemde özgürlüklerimize dokunulmadı ve Başkan Trump, dünyanın hemen hemen her noktasında cesur adımlar attı." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, Trump'ın Çin konusunda sert bir politika izlediğine dikkat çekerek, "Başkan Trump, Çin'i, Çin virüsünü (Kovid-19) örtbas etmesinden ve ABD ve dünya genelinde ekonomik bir yıkıma yol açmasından dolayı sorumlu tuttu. Trump, adalet yerini bulana kadar dinlenmeden çalışacaktır." diye konuştu.

"Trump sayesinde NATO daha güçlü"

Kuzey Kore konusunda da Trump'ın tansiyonu düşürerek, bu ülkeyi masaya çektiğini vurgulayan Pompeo, Kuzey Kore'de rehin tutulan Amerikan vatandaşlarının da ülkelerine geri döndürüldüğünü kaydetti.

Pompeo, "Bugün, Trump sayesinde NATO daha güçlü." değerlendirmesinde bulunarak, Trump yönetiminin Rusya ve İran konusunda da sert politikalar izlediğini anımsatı.

Trump'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını da savunan Pompeo, "Daha iki hafta önce Trump, İsrail ve BAE arasında tarihi bir anlaşmaya arabuluculuk etti. Bu anlaşmayı torunlarımız tarih kitaplarından okuyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın eşinden "Amerikan rüyası" vurgusu

Melania Trump ise konuşmasında Kovid-19 salgınına işaret ederek, "Marttan bu yana hayatlarımızın sert bir biçimde değiştiğini kabul ediyorum. Virüs nedeniyle yakınlarını yitirenlere en derin taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Kendisinin 26 yaşındayken ABD'ye geldiğini ve 10 yıl sonra vatandaş olduğunu vurgulayan Trump, "Çok çalışarak ve kararlılıkla ben kendi Amerikan rüyama ulaştım. ABD Başkanının eşi olarak, Amerikan rüyasının her gün yeniden gerçek olduğunu gördüğüm için çok şanslıyım." ifadesini kullandı.

"Donald umudunu kaybetmeyecek"

Donald Trump hakkında yapılan sert eleştirilere de değinen Melania Trump, "Karşı tarafta ne kadar çok olumsuz ya da yanlış medya manşetleri olursa olsun, Donald umudunu kaybetmeyecek." diye konuştu.

Eşinin her gün nasıl gece gündüz çalıştığına tanıklık ettiğini vurgulayan Trump, "Basın ve muhalefetten daha önce eşi benzeri görülmemiş saldırılara rağmen, Donald asla pes etmedi. Aslına bakacak olursak, Donald'a bir şeyi yapamayacağını söylerseniz o bunu yapmak için daha çok çalışır." ifadelerini kullandı.

Trump, ülkede son dönemde yaşanan ırkçılık karşıtı protestolara da işaret ederek, "Bir dakika durup, olanlara tüm açılardan bakalım. İnsanlardan, adalet adına yaptıkları şiddet ve yağmayı durdurmalarını istiyorum." dedi.

Kurultayda Melania Trump ve Pompeo'nun yanısıra, Başkan Trump'ın oğlu Eric Trump ve kızı Tiffany Trump da konuşma yaptı.

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