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06 Ocak 2022 Perşembe 22:06:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 22:06:00

ABD, 30 yıl sonra tehlikeli kimyasallar listesini genişletecek

Kaynak: AA

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ABD'de, solunması tehlikeli olan zehirli kimyasallar listesinin, 30 yıl aradan sonra "1-bromopropan" maddesi eklenerek güncelleneceği belirtildi.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), havayı kirleten ve solunum açısından tehlikeli maddeler listesine güçlü bir kuru temizleme çözücüsü olan 1-bromopropan'ı ekleyeceğini duyurdu.

Kirli kumaşlar, yağlı metal parçaları temizleme kabiliyeti nedeniyle kuru temizlemeciler, otomobil mağazaları gibi işletmeciler tarafından kullanılan kimyasal madde hakkındaki yeni karar Federal Register'da yayınlanan bildiride yer aldı.

Geniş kullanım alanı olan 1-bromopropan maddesinin, insan beyninde nörolojik hasara neden olabileceği, üreme sistemine zarar verebileceği ve kronik sağlık sorunlarını tetikleyebileceğine dair bilimsel bulgular birçok defa farklı kurumlar tarafından paylaşılmıştı.

ABD Kongresi'nin, Temiz Hava Yasası'nın bir hükmü uyarınca, EPA'ya zararlı maddeler listesine başka kirleticileri ekleme yetkisi vermesine rağmen kurumun 30 yıl boyunca bu yetkisini kullanmaması farklı zamanlarda eleştiri konusu olmuştu.

Etiketler : abd hava tehlikeli kimyasal
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