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13 Şubat 2021 Cumartesi 11:38:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 13:17:00

Zahide'nin derdi: Balık pulu hastalığı

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Manisa Sarıgöl'ün kırsal Güneydamları Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu İsa Akdağ (35) ve Fadime Akdağ (35) çiftinin kızları Zahide, halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' hastalığıyla dünyaya geldi. Doğduğu anda yoğun bakıma alınan Zahide, yaşama tutundu.

Manisa Sarıgöl'ün kırsal Güneydamları Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu İsa Akdağ (35) ve Fadime Akdağ (35) çiftinin kızları Zahide, halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' hastalığıyla dünyaya geldi. Doğduğu anda yoğun bakıma alınan Zahide, yaşama tutundu.

Zahide'nin vücudunun devamlı nemli tutulması için kremler kullanılıyor. Aksi halde yaralarında kanama ve şiddetli kaşıntılar ortaya çıkıyor. Küçük kız, "Ben yanıyorum ve kaşınıyorum. Tedavi olmak istiyorum" derken ailesi de hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Etiketler : manisa zahide akdağ balık pulu hastalığı
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