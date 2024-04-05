TIR şoförü Sevda yollarda

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde TIR şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Sevda Demirtaş, çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor. Çocuk yaşta başlayan araba sevdasını mesleğe dönüştüren iki çocuk annesi Demirtaş, 5 aydır TIR şoförlüğü yapıyor.

Çalıştığı çimento fabrikasının tek kadın şoförü Sevda Demirtaş, her gün Gaziantep kara yolu üzerindeki fabrikaya giderek aracına çimento yüklenmesini bekliyor. Demirtaş, "İş arkadaşlarım bana "Beni yolda görenler alkışlıyor, kendimle gurur duyuyorum" dedi.