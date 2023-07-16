Sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşin cesedine ulaşıldı
Kaynak: AA
Silivri'de, serinlemek için girdikleri sulama göletinde kaybolan Suriyeli 3 kardeşin cesedine ulaşıldı.
Değirmenköy Sulama Göleti'ne giden M.E.M (10), H.E.M (7) ve M.E.M (6) sıcak havanın da etkisiyle suya girdi.
Bu sırada 3 çocuğunun gölette çırpınıp kaybolmasını gören baba H.E.M ile çevredekiler hemen harekete geçti.
Babası ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan M.E.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıçlarının aramaları sonucu H.E.M ile M.E.M de sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi.
Durumu gören anne ve baba gözyaşları içinde çocuklarının cansız bedenine sarıldı.
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