Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul2un da olduğu 8 ilimiz için son dakika uyarısı geldi. Marmara ve Ege Bölgesi'nde şiddetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Bu gece yarısı başlayarak etkisini çarşamba öğle saatlerine kadar sürdürecek yağış 'sarı kodlu' uyarıda bulunuldu. İşte İstanbul ve ülkemizde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika hava durumu açıklamasında, "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u ‘sarı' kategoride uyardı.
İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın bu gece yarısı itibariyle başlaması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL VE 8 İL İÇİN 'SARI KODLU' UYARI
Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Düzce için 'sarı kodlu' uyarıda bulundu.
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