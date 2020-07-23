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23 Temmuz 2020 Perşembe 10:38:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 10:41:00

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz için şiddetli yağmur uyarısı yapılırken Marmara ve Ege Bölgesi'nin batısı için şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. İşte, 23 Temmuz hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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