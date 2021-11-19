Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı
Kaynak: AA
Malatya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşi ve çocuklarını evde rehin aldı. Şüphelinin ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.
Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden H.U, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik önlemleri alındı.
Zanlının ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.
- Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı
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