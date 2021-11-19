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19 Kasım 2021 Cuma 19:28:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 19:29:00

Malatya'da bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı

Kaynak: AA

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Malatya'da boşanma aşamasındaki bir kişi, eşi ve çocuklarını evde rehin aldı. Şüphelinin ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Merkez Battalgazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden H.U, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve 2 çocuğunu evde silahla rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de olası bir operasyon için hazır bekletildiği bölgede, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zanlının ikna edilebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Etiketler : malatya battalgazi özel harekat
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