Hurdalardan zürafa heykeli

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Mervan Altınorak, hurda otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosikletlerin atıklarından topladığı 20 bin parça malzemeyi, zürafa heykeline dönüştürdü. Altınorak, topladığı atık durumdaki malzemeleri atölyesinde üç aylık çalışma sonucunda bir araya getirdi.

Mozaik ustası Mervan Altınorak, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı eserlerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Son olarak Belçika'dan zürafa heykeli için talep geldiğini anlatan Altınorak, topladığı hurdalarla üç aylık çalışma sonucunda heykeli tamamladığını kaydetti. Altınorak, heykelde 20 bin parça malzemeyi bir araya getirdiğini belirterek, "Yoğun emek harcayarak 400 kilogramlık 2,5 metre uzunluğunda zürafa heykelimiz ortaya çıktı. Bundan sonrada farkındalık oluşturmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.