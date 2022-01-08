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08 Ocak 2022 Cumartesi 13:11:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 13:12:00

Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Fatih'te seyir halindeki iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beylerbeyi Caddesi'nden Eyüpsultan istikametine seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 5 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Beylerbeyi Caddesi'nin Eyüpsultan istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan otobüslerden biri olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı.

Diğer İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.

SABAHKİ KAZADA 8 YOLCU YARALANMIŞTI

Fatih'te sabah saatlerinde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada da 8 yolcu yaralanmıştı.

Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsüne arkadan çarparak refüje girmişti. Kazada yaralanan yolcular hastaneye kaldırılmıştı.

Etiketler : iett otobüsü kaza fatih
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