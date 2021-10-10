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10 Ekim 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 15:00:00

Evini Müslüm Baba müzesine çevirdi

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Kebap ustası, evini hayranı olduğu Müslüm Gürses'in kaset ve fotoğraflarıyla donattı.

Kebap ustası, evini hayranı olduğu Müslüm Gürses'in kaset ve fotoğraflarıyla donattı.

İzmir Bornova'da yaşayan kebap ustası Mehmet Kara, evinin bir odasını, Müslüm Gürses'in kasetleri, eşyaları ve fotoğraflarıyla adeta küçük bir müzeye dönüştürdü.

Her gün iş çıkışında evine giderek adeta müzeye çevirdiği odasına kapanan kebapçı, tüm zamanını sanatçının albümlerini dinleyerek geçiriyor ve misafir ağırlıyor.

Kendisi gibi "Müslüm Baba" hayranlarını evinde ağırlayan Kara, Gürses'in ölümünün ardından "annemiz" dediği sanatçının eşi Muhterem Nur'un kendisine hediye ettiği fotoğraflar ile tespihi müzesinin en nadide parçaları olarak saklıyor. - Hayranlığı 12 yaşında başlamış Kendisini "radikal Müslümcü" olarak tanımlayan Mehmet Kara, AA muhabirine, ünlü sanatçıya hayranlığının 1993'te memleketi Hatay'da, 12 yaşındayken ağabeyinin Müslüm Gürses albümünü kendisine dinletmesiyle başladığını kaydetti. Sanatçının sağlığında, albümlerini alıp konserlerini takip ettiğini aktaran Kara, küçük yaştan itibaren albüm, poster ve fotoğrafları biriktirmeye başladığını söyledi. Evinde Gürses'e ait 200 kaset bulunduğunu belirten Kara, "Bu kasetlere baktığınız zaman tüm albümleri var ve 53'ü çocukluğumdan kalma. Eksiklerimi de Müslüm Baba dostlarımın destekleriyle tamamladım." dedi.

Etiketler : Evini Müslüm Baba müzesine çevirdi Müslüm Baba Kebap ustası Müslüm Gürses
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