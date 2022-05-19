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19 Mayıs 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 16:00:00

Dudak okuyarak sessizlikten sıyrıldı

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Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Örenli mezrasında yaşayan Zuhal Aydın'ın, işitme yetisini kaybettikten sonra 6 yaşında sol kulağına biyonik kulak ameliyatı yapıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Örenli mezrasında yaşayan Zuhal Aydın'ın, işitme yetisini kaybettikten sonra 6 yaşında sol kulağına biyonik kulak ameliyatı yapıldı. Düşük seviyede de olsa duymaya başlayan Zuhal, dudak okuyarak konuşmayı öğrendi. Şimdi İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi gören Aydın, öğretmen olacağı günün hayalini kuruyor.

Etiketler : ağrı hamur dudak okuma zuhal aydın işitme engeli
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