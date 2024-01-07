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07 Ocak 2024 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 09:00:00

Çorum'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 53 bin 400 TL ceza

Kaynak: İHA

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Çorum'da uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakayı ele verdi. Polis ekipleri, kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.

Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacının ardından araç Fatih Caddesi üzerinde yakalanarak durduruldu. Polis ekipleri, kaçan sürücüye 53 bin 400 TL idari para cezası uyguladı ve ehliyetini süresiz olarak iptal etti.

Kovalamacaya karışan araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Etiketler : çorum dur ihtarı alkollü sürücü ceza
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