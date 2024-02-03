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Cimri kocaya ceza
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03 Şubat 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 08:15:00

Cimri kocaya ceza

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Boşanma davasında, ev eşyaları almayan, elektrik harcayacak diye beyaz eşyaları kullandırmayan, piknik tüpünde yemek yaptıran koca, tam kusurlu sayıldı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, eli sıkı kocaya 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ DEDİRTTİ

Denizli'de karşılıklı açılan boşanma davasının ayrıntılarını duyanlar şaşırdı. Davada davacı-davalı erkek, kendisine saygısız davranan eşinin, evde yemek ve temizlik yapmadığını, bu işleri kendisinin yapmak zorunda kaldığını savundu. Eşinin bir müddet sonra evi terk ettiğini belirten koca, akrabaları aracılığıyla birçok kez haber göndermesine rağmen kadının eve dönmediğini ifade etti. Boşanmalarına karar verilmesini isteyen koca tazminat talebinde bulundu.

CEBİNDEKİ PARALARI SAYIYORDU

Davalı-davacı kadın ise, kocasının ev için gerekli temel ihtiyaç olan eşyaları almadığını, elektrik harcayacak diye de beyaz eşyaları kurdurmadığını belirtti. Kocasının kendisini hırsızlıkla itham ettiğini belirten kadın, her sabah cebindeki parayı kontrol ettiğini öne sürdü. Denizli 4. Aile Mahkemesi, erkeğin eşine ev düzeni kurmaması, kadının piknik tüpünde yemek yapmak zorunda kalmasını kusur saydı. Boşanmaya karar veren mahkeme, kocayı 15 bin lira maddi tazminat cezasına hükmetti.

Etiketler : denizli boşanma davası kadın koca cimri
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