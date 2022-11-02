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02 Kasım 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 17:30:00

Altın yumurtlayan tavuk

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Bu tavukların yumurtası yurt içinde 80, yurt dışında 150 lira.

Bu tavukların yumurtası yurt içinde 80, yurt dışında 150 lira.

Mersin'de 4 yıl önce çocuklarının doğal yumurta tüketmesi için lükse kaçıp süs tavuğu hobisine başlayan 2 çocuk babası Volkan Özcan, şimdilerde 250 anaç ile yıllık 10 bin yumurta alacağı önemli bir gelir kapısı oluşturdu.

Birbirinden farklı ve güzel görünümlü 25 türden 250 tavuğa sahip olan Özcan, anaçları bin 500 TL'ye kadar, yumurtalarını da yurt içinde 80, yurt dışında ise 150 TL'ye kadar satması 'altın yumurtlayan' tavuk hikayesini akla getirdi.

Etiketler : ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK yumurtası yurt içinde 80 yurt dışında 150 lira Mersin
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