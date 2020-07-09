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Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı.

Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansa, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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